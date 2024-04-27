Ведение беременности как искусство

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Беременность — не только нежный, трепетный период, но и серьезное испытание для женщины с физиологической и психологической стороны. Крайне важно, чтобы врач, который ведет беременность, был профессионалом и мог поддержать.

Врачи Клиники Фомина рассказали, почему важно выбрать именно своего врача и как подготовиться к родам.

Клиника Фомина — это врачи высококлассного уровня, которым можно доверить здоровье будущей мамы и ребенка. Они имеют многолетний стаж работы и знают всё о сопровождении беременных даже высокой группы риска. Передовые технологии, забота и индивидуальный подход к каждой беременной не исключают и обязательный перечень обследований будущей мамы, закрепленный законодательно.

Оксана Вялых — Деятельность любого акушера-гинеколога регламентируется действующим законодательством. У нас есть определенные приказы, которым мы обязаны следовать. Они содержат весь необходимый перечень анализов, инструментальные методы исследования, а также список специалистов, которых должна проходить любая будущая мама, — рассказывает гинеколог Оксана Вялых. — Клиника наша многопрофильна и представлена большим количество специалистов. В команде с высококлассными, с большим опытом акушерами-гинекологами работают терапевты, кардиологи, ревматологи и другие узкопрофильные специалисты.

Современное высокоточное оборудование для обследований — это один из важных плюсов Клиники Фомина.

— Для обследования будущих мам мы применяем одно из самых современных оборудований экспертного класса. В том числе все аппараты УЗИ, на которых проводятся первые, вторые и третьи скрининги, а также осмотр беременных, — рассказывает Оксана Вялых. — Почему я делаю акцент на первых скринингах? Потому что это наиболее важный этап диагностики, на котором строится весь дальнейший прогноз беременности и диагностика развития различных патологий плода, в том числе хромосомной.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Для уточнения отсутствия патологий в Клинике Фомина после 10-й недели беременности можно пройти различные дополнительные неинвазивные пренатальные тесты для уточнения наличия или отсутствия хромосомной или других патологий плода.

В Клинике Фомина с заботой относятся к беременным и максимально экономят время женщины. Здесь нет необходимости приходить отдельно на УЗИ, в другой день сдавать анализы, а на третий — к своему гинекологу, сидеть в очередях. Все это укладывается в одно посещение, а ожидания приема просто исключены.

— Мы стараемся сделать так, чтобы посещающая нас женщина за один визит решила сразу несколько своих вопросов, если они есть, — пояснила Оксана Вялых. — В идеале: пришла на прием и сначала сдала анализы, в кабинете УЗИ прошла скрининг, а после отправилась к своему акушеру-гинекологу. Благодаря такому подходу общее время пребывания в Клинике занимает час–полтора. Это удобно, ведь время — один из самых ценных моментов.

Если женщине удобно прийти сдать анализы в выходной день в обед, например, в этом нет никаких проблем. Не нужно отпрашиваться с работы или искать в рабочие дни, кто посидит со старшими детьми. В Клинике Фомина такой подход считается нормой: все люди разные, а беременные — особенно. Учитывать их индивидуальные особенности обязательно нужно.

Приятный бонус — атмосфера в Клинике Фомина: персонализированный сервис, современный интерьер и теплый чай. Важна каждая деталь, поскольку здесь женщина проведет достаточно длительный отрезок весьма волнительного для нее периода. Однако на первом плане — все же люди, врачи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Крайне важно, чтобы женщина доверяла доктору, который ведет ее беременность, и у нее не было сомнений в его профессиональных компетенциях, — говорит Оксана Вялых, — чтобы он был вежливым и ей было приятно с ним общаться. Наши врачи заинтересованы максимально уделять время каждой будущей маме. В нашей Клинике нет спешки и ограничений времени приемов, как во многих женских консультациях. У нас на это отводится от 30 минут до часа, то есть можно успеть задать врачу любые интересующие вопросы.

Беременные, прошедшие УЗИ на малом сроке, могут бесплатно прийти на прием к акушеру-гинекологу в Клинике Фомина и лично познакомиться с врачом, пообщаться, узнать подробнее о программе ведения беременности, о том, что она включает, посмотреть на кабинет, где будут проходить осмотры, аппаратуру, которым будет выслушиваться сердце ее ребенка.

— Элементарно: женщина посмотрит в глаза тем людям, которые будут сопровождать ее до девятого месяца, и поймет, нравится ей тут или нет. Только после этого она будет принимать решение, доверит ли она Клинике свое и будущего ребенка здоровье. Мы не предлагаем кота в мешке, а даем возможность познакомиться со всеми особенностями и понять, как будет выстроен процесс сопровождения.

В Клинике Фомина не относятся к беременным как пациентам. Здесь создается атмосфера поддержки, сотрудничества и надежности.

— Для меня ведение беременности — это искусство. Я считаю, что акушер-гинеколог должен взять будущую маму за руку и провести по правильной траектории на протяжении всех 9 месяцев. Подсказать, как сделать лучше, обойти острые углы, помочь, успокоить, поддержать, посочувствовать, подбодрить. У нас нет историй болезни, как у коллег — терапевтов, неврологов, кардиологов. В акушерстве есть карта родильного дома и история родов. Беременность — это не про болезнь. Задача квалифицированного врача — не допустить или минимизировать возможные осложнения. Поддержка, чуткость и профессионализм — такой подход я стараюсь реализовывать и считаю его единственно правильным в своей работе.

Тула, ул. Вересаева, 3-а.

Тел. +7 (4872) 90-08-54.

tula.fomin-clinic.ru

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом