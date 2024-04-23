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  5. 23 апреля: ютубер создал снаряжение на ходу, и искусственный интеллект снимает кино - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
23 апреля: ютубер создал снаряжение на ходу, и искусственный интеллект снимает кино

23 апреля: ютубер создал снаряжение на ходу, и искусственный интеллект снимает кино

Доброе утро! Настраиваемся на продуктивный день вместе с нами. И не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Разглядываем облачка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +13 градусов.

Ютубер Morley Kert решил провести необычный эксперимент, отправившись в 7-дневный поход с 3D-принтером. Его целью было проверить, насколько эта технология может быть полезна в условиях дикой природы.

В течение похода Morley Kert распечатывал необходимые предметы прямо на месте. Среди его творений оказались кружка, ложка, крепление для фонарика, рыболовная ловушка, резинка для рогатки и крючок для кастрюли. Конечно, для работы принтера ему пришлось взять с собой дополнительное оборудование: аккумулятор, ноутбук и солнечную панель.

Сегодня наслаждаемся  песней от Empire Of The Sun - Walking On A Dream.

Китайский гигант электроники TCL представил миру первый фильм, созданный с помощью искусственного интеллекта. Короткометражная романтическая комедия "Следующая остановка Париж" уже обзавелась трейлером, который вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. 

В трейлере заметны типичные для нейросетей ошибки: неестественная мимика персонажей, искаженные пейзажи и общая атмосфера "зловещей долины". Несмотря на это, ролик собрал 117 тысяч просмотров, хотя комментарии к нему были отключены.

Сюжет фильма рассказывает о девушке, которую бросил жених прямо на свадьбе. Она решает отправиться в одиночное свадебное путешествие в Париж, где в поезде встречает загадочного незнакомца. Их история любви расцветает на фоне "города огней".

Этот эксперимент демонстрирует растущее влияние искусственного интеллекта на сферу кинопроизводства. Хотя технология еще далека от совершенства, она открывает новые возможности для творчества и экспериментов.

Наша жизнь полна странных, назначение которых может поставить в тупик. К счастью, в эпоху Интернета разгадать тайну непонятной вещицы стало проще простого. Давайте посмотрим на некоторые такие вещи!

Загадочного настроения!

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