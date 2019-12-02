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Горка

Горка

Театральная лаборатория PRO ART'S представляет спектакль/киноспектакль/видеоутренник/ по пьесе Алексея Житковского «Горка», которая стала «Лучшей пьесой 2018 года» по версии объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация».

Бесконечные родительские чаты в вайбере, надвигающийся новогодний утренник, который обязан стать шедевром постановочной мысли, ребенок, за которым не пришли родители, любвеобильный сварщик и горки, горки, горки, которые скоро непременно растают, потому что они ледяные…
«Горка» — смешное и грустное повествование о юной воспитательнице детского сада, которая пытается остаться человеком и личностью в потоке ежесекундного жизненного абсурда.

Автор пьесы: Алексей Житковский
Режиссер: Константин Солдатов
Художник: Алексей Васильев

Актеры: Анастасия Ивашкина, Ирина Якубенко, Анна Сорокина, Эльвира Нежельская, Леонид Клец, Кирилл Клец

Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация.

Стоимость: 300 р.

Где и когда?
Барабан, независимая театральная компания
Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер "Октава"
11 декабря 2019, среда
19:30
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Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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