Театральная лаборатория PRO ART'S представляет спектакль/киноспектакль/видеоутренник/ по пьесе Алексея Житковского «Горка», которая стала «Лучшей пьесой 2018 года» по версии объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация».

Бесконечные родительские чаты в вайбере, надвигающийся новогодний утренник, который обязан стать шедевром постановочной мысли, ребенок, за которым не пришли родители, любвеобильный сварщик и горки, горки, горки, которые скоро непременно растают, потому что они ледяные…

«Горка» — смешное и грустное повествование о юной воспитательнице детского сада, которая пытается остаться человеком и личностью в потоке ежесекундного жизненного абсурда.



Автор пьесы: Алексей Житковский

Режиссер: Константин Солдатов

Художник: Алексей Васильев



Актеры: Анастасия Ивашкина, Ирина Якубенко, Анна Сорокина, Эльвира Нежельская, Леонид Клец, Кирилл Клец



Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация.

Стоимость: 300 р.