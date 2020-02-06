Эталолин
В «Новом театре» покажут документальный спектакль сатирической направленности.
Юный композитор Данила Талолин представит вашему вниманию свой музыкальный альбом в виде фильма, который будет происходить прямо на сцене. Вечер обещает быть насыщенным!
Стоимость: 500 р. Заказ билетов по тел. 38-46-55
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
26 февраля 2020, среда
19:00
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽
6 марта, пятница 19:30
₽ Билеты: 800-1200 ₽
27 - 29 февраля
₽ Билеты: 100-300 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽