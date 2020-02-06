В «Новом театре» покажут документальный спектакль сатирической направленности.

Юный композитор Данила Талолин представит вашему вниманию свой музыкальный альбом в виде фильма, который будет происходить прямо на сцене. Вечер обещает быть насыщенным!

Стоимость: 500 р. Заказ билетов по тел. 38-46-55