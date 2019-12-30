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Царская невеста

Царская невеста

В Тульской филармонии покажут SEMI-STAGE версию оперы Н.А. Римского-Корсакова. Спектакль покажут в день 100-летнего юбилея И. А. Михайловского, возглавлявшего Тульский государственный хор и Тульскую областную филармонию с 1957 по 1993 год. Он успел познакомить туляков с концертным исполнением оперы П. Чайковского «Евгений Онегин», увлечённо репетировал сцены из «Русалки» А. Даргомыжского, «Демона» А. Рубинштейна и «Царской невесты», которую мечтал поставить целиком.

Премьера постановки «Царской невесты», которую увидят зрители в этот вечер на сцене Концертного зала, состоялась 17 августа 2019 года на Соборной площади Тульского кремля и имела большой успех у публики. Она стала не только первым в тульской музыкальной истории semi-stage оперным спектаклем — исполненным солистами, хором и оркестром, с элементами декораций, сценическими костюмами, реквизитом и оригинальными видео-инсталляциями, но и первым в Туле опытом постановки оперы в популярном и востребованном во всём мире формате open air.

В спектакле будут задействованы лучшие творческие силы Тулы — Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат премии Президента Р. Ф. для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик) и Тульский государственный хор (художественный руководитель — профессор Александр Соловьёв), а также примут участие ведущие солисты музыкальных театров страны. Режиссер-постановщик — Полина Бертэн (г. Москва), художник-постановщик — Габриэлла Ижевская (г. Москва).

В роли Любаши, соперницы царской невесты Марфы Собакиной, исторический эпизод женитьбы на которой царя Ивана Грозного лёг в основу сюжета оперы, выступит солистка Московского театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова, приглашённая солистка Венгерской государственной оперы, победительница проекта «Большая опера- 2017», меццо-сопрано Полина Шамаева .

 

 

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
1 февраля 2020, суббота
17:00
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М2, тульский рок-клуб
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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28 февраля, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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22 февраля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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