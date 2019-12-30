Царская невеста

В Тульской филармонии покажут SEMI-STAGE версию оперы Н.А. Римского-Корсакова. Спектакль покажут в день 100-летнего юбилея И. А. Михайловского , возглавлявшего Тульский государственный хор и Тульскую областную филармонию с 1957 по 1993 год. Он успел познакомить туляков с концертным исполнением оперы П. Чайковского «Евгений Онегин», увлечённо репетировал сцены из «Русалки» А. Даргомыжского, «Демона» А. Рубинштейна и «Царской невесты», которую мечтал поставить целиком.

Премьера постановки «Царской невесты», которую увидят зрители в этот вечер на сцене Концертного зала, состоялась 17 августа 2019 года на Соборной площади Тульского кремля и имела большой успех у публики. Она стала не только первым в тульской музыкальной истории semi-stage оперным спектаклем — исполненным солистами, хором и оркестром, с элементами декораций, сценическими костюмами, реквизитом и оригинальными видео-инсталляциями, но и первым в Туле опытом постановки оперы в популярном и востребованном во всём мире формате open air.

В спектакле будут задействованы лучшие творческие силы Тулы — Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат премии Президента Р. Ф. для молодых деятелей культуры Владислав Лаврик) и Тульский государственный хор (художественный руководитель — профессор Александр Соловьёв), а также примут участие ведущие солисты музыкальных театров страны. Режиссер-постановщик — Полина Бертэн (г. Москва), художник-постановщик — Габриэлла Ижевская (г. Москва).