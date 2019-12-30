Царская невеста
В Тульской филармонии покажут SEMI-STAGE версию оперы Н.А. Римского-Корсакова. Спектакль покажут в день 100-летнего юбилея
Премьера постановки «Царской невесты», которую увидят зрители в этот вечер на сцене Концертного зала, состоялась 17 августа 2019 года на Соборной площади Тульского кремля и имела большой успех у публики. Она стала не только первым в тульской музыкальной истории semi-stage оперным спектаклем — исполненным солистами, хором и оркестром, с элементами декораций, сценическими костюмами, реквизитом и оригинальными видео-инсталляциями, но и первым в Туле опытом постановки оперы в популярном и востребованном во всём мире формате open air.
В спектакле будут задействованы лучшие творческие силы Тулы — Тульский филармонический симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат премии
В роли Любаши, соперницы царской невесты Марфы Собакиной, исторический эпизод женитьбы на которой царя Ивана Грозного лёг в основу сюжета оперы, выступит солистка Московского театра «Новая Опера» им.