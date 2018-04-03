Благотворительная поездка ТУЛА 4Х4 и лазертаг клуба PROстрел

Внедорожный клуб «ТУЛА 4Х4» совместно с Тульским лазертаг клубом PROстрел приглашают принять участие в благотворительной поездке в Болоховскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями.



В планах мероприятия:

совместные игры в лазертаг с воспитанниками интерната (необходима предварительная регистрация)

с 13:00 до 17:00 игры в лазертаг для гостей мероприятия и всех желающих по сниженным тарифам. Собранные средства будут переданы в интернат.

катание воспитанников школы-интерната на квадроциклах и внедорожниках. Для владельцев квадроциклов, желающих присоединиться к акции необходима регистрация.