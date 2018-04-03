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Благотворительная поездка ТУЛА 4Х4 и лазертаг клуба PROстрел

Благотворительная поездка ТУЛА 4Х4 и лазертаг клуба PROстрел

Внедорожный клуб «ТУЛА 4Х4» совместно с Тульским лазертаг клубом PROстрел приглашают принять участие в благотворительной поездке в Болоховскую школу-интернат для детей с ограниченными возможностями.

В планах мероприятия:

  • совместные игры в лазертаг с воспитанниками интерната (необходима предварительная регистрация)
  • с 13:00 до 17:00 игры в лазертаг для гостей мероприятия и всех желающих по сниженным тарифам. Собранные средства будут переданы в интернат.
  •  катание воспитанников школы-интерната на квадроциклах и внедорожниках. Для владельцев квадроциклов, желающих присоединиться к акции необходима регистрация.

 

Где и когда?
Городской парк, Болохово
7 апреля 2018, суббота
09:00
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