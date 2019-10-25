Тульские надежды
В манеже стадиона «Арсенал» пройдут открытые областные соревнования по легкой атлетике. В соревнования примут участие юные спортсмены от 11 до 17 лет. Мероприятие посвящено Дню народного единства.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
1 ноября 2019, пятница
15:00
2 ноября 2019, суббота
15:00
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
28 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽