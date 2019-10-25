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Тульские надежды

Тульские надежды

В манеже стадиона «Арсенал» пройдут открытые областные соревнования по легкой атлетике. В соревнования примут участие юные спортсмены от 11 до 17 лет. Мероприятие посвящено Дню народного единства.

Вход свободный.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
1 ноября 2019, пятница
15:00
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2 ноября 2019, суббота
15:00
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Касса
Психея
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7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Антоха MC
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28 ноября, четверг 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Звёзды дискотек 90-х
Купить билет
20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тараканы!
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
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