18 мая в Пролетарском парке пройдут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2019».

На трассу выйдут более 1000 участников, чтобы активно отдохнуть на природе, пообщаться с друзьями, познакомится с увлекательным видом спорта. Для участников будут подготовлены трассы разной степени сложности.

Победителей ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Минспорта России.

Каждый участник предоставляет в комиссию следующий документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение.

Вход: Комиссия по допуску участников будет работать с 15 по 17 мая c 10.00 до 18.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 87 (помещение велотрека) и с 8.30 до 11.00 в месте проведения старта. Вопросы по телефону 8 (910) 556-89-43 .

«Российский Азимут — 2019» — это самое масштабное и многочисленное соревнование по спортивному ориентированию в мире, которое по своему масштабу сравнимо с «Лыжней России» и «Кроссом Нации». 18 мая на трассы выйдут сотни тысяч участников во многих субъектах Российской Федерации.