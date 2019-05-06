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Праздничный турнир по быстрым шахматам

Праздничный турнир по быстрым шахматам

В честь Дня Победы в Тульской шахматной гостиной состоятся турниры по быстрым шахматам. В этом виде соревнований каждому участнику дается контроль времени 10 минут на партию+5 секунд добавления за каждый ход до конца партии. Принять участие в турнирах может любой желающий. Победителей ждут денежные призы, грамоты, медали, а также сувениры, предоставленные спонсором соревнований — партией ЛДПР.

Турниры пройдут 10 и 11 мая. Регистрация начинается в 11.00

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Где и когда?
Тульская шахматная гостиная
10 мая 2019, пятница
12:00
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11 мая 2019, суббота
12:00
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