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Командная игра «Лапта на Куликовом поле»

Командная игра «Лапта на Куликовом поле»

Сотрудники Мемориала на Красном холме приглашают освоить старинную русскую игру лапту. Эта народная забава с мячом и битой — подвижная, интересная и азартная, она развивает быстроту, силу, координацию, формирует командно-игровое мышление, смекалку.

Проводится при благоприятной погоде, для игры необходимо несколько участников — от 6 до 20 человек.

Стоимость: 75 рублей с человека, предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3−12−44, e-mail: krholm@kulpole.ru .

Где и когда?
Мемориал на Красном холме
Ивановка, Куркинский район
29 июня 2019, суббота
14:00
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