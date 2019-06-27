Командная игра «Лапта на Куликовом поле»

Сотрудники Мемориала на Красном холме приглашают освоить старинную русскую игру лапту. Эта народная забава с мячом и битой — подвижная, интересная и азартная, она развивает быстроту, силу, координацию, формирует командно-игровое мышление, смекалку.



Проводится при благоприятной погоде, для игры необходимо несколько участников — от 6 до 20 человек.



Стоимость: 75 рублей с человека, предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3−12−44, e-mail: krholm@kulpole.ru .