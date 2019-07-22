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Йога

Йога

На уютной террасе кластера «Октава» пройдет новое занятие по йоге. Руководитель центра «Пространство йоги» Юлия Никифорова этот урок посвятит силовой и парной йоге. Она научит гостей уникальному комплексу упражнений, идеально подходящем для людей, заинтересованных во внешней и внутренней красоте, здоровье и осознанном управлении своим телом. Комплекс рассчитан на глубокую проработку мышц и восстановление мышечных каналов (цепей).
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Требуемый уровень подготовки — любой. Занятия подойдут для начинающих. Ограничений по полу, росту, весу, вкусовым пристрастиям нет. При себе нужно иметь йога-коврик или произвольную подстилку, на себе — удобную одежду. Обратите внимание, возрастной ценз — 18+ Если погода не позволит заниматься на террасе, то занятие пройдет на третьем этаже кластера.
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Вход по предварительной регистрации.
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Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
24 июля 2019, среда
19:00
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