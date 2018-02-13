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Здравствуй, Масленица

Здравствуй, Масленица

Сотрудники музея П. Н. Крылова в рамках программы выходного дня расскажут об истории праздника Масленица. Вы узнаете, как отмечали в стародавние времена один из самых любимых и самых весёлых праздников на Руси, как развлекались наши далёкие предки в каждый из семи масленичных дней. Праздничное настроение вам подарят картины русских художников — в течение дня для гостей будет работать презентация «Масленица в живописи». Желающие смогут принять участие в мастер-классе и изготовить куклу-закрутку «Домашняя масленица». Порадуйте родных и близких праздничным сувениром ручной работы!

Мастер-класс начнётся после праздничной программы в 13:30

Стоимость посещения:
интерактивная программа: 100Р./50Р. (взрослые/дети)
мастер-класс: 100Р.

 

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
17 февраля 2018, суббота
12:00
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