Здравствуй, Масленица

Сотрудники музея П. Н. Крылова в рамках программы выходного дня расскажут об истории праздника Масленица. Вы узнаете, как отмечали в стародавние времена один из самых любимых и самых весёлых праздников на Руси, как развлекались наши далёкие предки в каждый из семи масленичных дней. Праздничное настроение вам подарят картины русских художников — в течение дня для гостей будет работать презентация «Масленица в живописи». Желающие смогут принять участие в мастер-классе и изготовить куклу-закрутку «Домашняя масленица». Порадуйте родных и близких праздничным сувениром ручной работы!

Мастер-класс начнётся после праздничной программы в 13:30

Стоимость посещения:

интерактивная программа: 100Р./50Р. (взрослые/дети)

мастер-класс: 100Р.