Встреча с поэтессой Юлией Юмакс
В книжном магазине «КнигаГрад» по адресу г. Тула, пр. Ленина, д. 32/1 2 этаж пройдет творческая встреча с поэтессой Юлией Юмакс. Она презентует свой поэтический сборник «Первая весна».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Проспект Ленина, д. 32, 2 этаж.
31 января 2020, пятница
17:00
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
16 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽