В книжном магазине «КнигаГрад» по адресу г. Тула, пр. Ленина, д. 32/1 2 этаж пройдет творческая встреча с поэтессой Юлией Юмакс. Она презентует свой поэтический сборник «Первая весна».

Вход свободный.