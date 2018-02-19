Военно-спортивная игра «Зарница»

Своим появлением знаменитая игра советских школьников обязана учительнице одной из сельских школ Пермской области Зое Кротовой. 23 февраля 1964 года Зоя Васильевна провела первую «Зарницу» для своих учеников, а с 1967 года игра приобрела официальный статус и вошла в школьный план начальной военной подготовки.

В преддверии Дня защитника Отечества приглашает детей на военно-спортивный праздник. Ребятам предстоит соревноваться в умении оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, ориентироваться по карте и выполнить много других интересных заданий. Приходите, играйте, побеждайте!

Стоимость: 100Р.