В поисках флага

С 22 по 24 августа в Тульском военно-историческом музее в рамках Дня российского флага пройдет квест.

Мальчика и девочкам предстоит выполнить серьёзное задание — собрать Знамя Победы. А чтобы найти его элементы, необходимо посетить несколько станций и выполнить задания, проявив наблюдательность, эрудицию и смекалку. Ребята узнают, что такое Хорунка и Корогва, а также откроют для себя новые факты о военном конфликте 1812 года. Приходите и проведите каникулы интересно и с пользой!

Стоимость участия: Взрослые -200 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.