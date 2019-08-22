В поисках флага
С 22 по 24 августа в Тульском военно-историческом музее в рамках Дня российского флага пройдет квест.
Мальчика и девочкам предстоит выполнить серьёзное задание — собрать Знамя Победы. А чтобы найти его элементы, необходимо посетить несколько станций и выполнить задания, проявив наблюдательность, эрудицию и смекалку. Ребята узнают, что такое Хорунка и Корогва, а также откроют для себя новые факты о военном конфликте 1812 года. Приходите и проведите каникулы интересно и с пользой!
Стоимость участия: Взрослые -200 руб., пенсионеры, студенты, школьники — 150 руб.
Где и когда?
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
22 августа 2019, четверг
12:00
22 августа 2019, четверг
15:00
22 августа 2019, четверг
17:00
23 августа 2019, пятница
12:00
23 августа 2019, пятница
15:00
23 августа 2019, пятница
17:00
24 августа 2019, суббота
12:00
24 августа 2019, суббота
15:00
24 августа 2019, суббота
17:00