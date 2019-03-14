Живопись и графика Франции XVIв. Творчество Франсуа Клуэ

XVI столетие в истории французской живописи – это тот блестящий и беспокойный век, когда, по словам русского писателя и поэта Ильи Эренбурга, «Франция, быть может, наиболее полно выразила свою душу».

В рамках встречи особое внимание будет уделено графике. Карандашный портрет – самое замечательное достижение французского изобразительного искусства той эпохи- выделяется своей подлинной оригинальностью. «Карандаши» (а именно так называли графические портреты) выполнялись с натуры и первоначально служили эскизами для живописных портретов или для миниатюр. Со временем они стали самостоятельными произведениями. В придворных кругах даже собирали портреты своих современников.

Участники мероприятия познакомятся с творчеством Жана и Франсуа Клуэ, отца и сына, – основоположников национальной художественной школы, – а также с работами современников и последователей Клуэ-Младшего. Это Жан Декур, МаркДюваль, Этьен Делон, художники из династий Дюмустье и Кузенов, ТуссенДюбрей, ГийомДюме и другие. И хотя их творчество мало изучено, но благодаря усилиям коллекционеров и искусствоведов, они были извлечены на свет из несправедливого забвения.

Возрастная категория: 12+

Стоимость участия: 100 руб.