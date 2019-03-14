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Живопись и графика Франции XVIв. Творчество Франсуа Клуэ

Живопись и графика Франции XVIв. Творчество Франсуа Клуэ

XVI столетие в истории французской живописи – это тот блестящий и беспокойный век, когда, по словам русского писателя и поэта Ильи Эренбурга, «Франция, быть может, наиболее полно выразила свою душу».

В рамках встречи особое внимание будет уделено графике. Карандашный портрет – самое замечательное достижение французского изобразительного искусства той эпохи-  выделяется своей подлинной оригинальностью. «Карандаши» (а именно так называли графические портреты)  выполнялись с натуры и  первоначально служили эскизами для живописных портретов или для миниатюр. Со временем они стали самостоятельными произведениями. В придворных кругах даже собирали портреты своих современников.

Участники мероприятия познакомятся с творчеством Жана и Франсуа Клуэ, отца и сына, – основоположников национальной художественной школы, – а также  с работами современников и последователей Клуэ-Младшего. Это Жан Декур, МаркДюваль, Этьен Делон, художники из династий Дюмустье и Кузенов, ТуссенДюбрей, ГийомДюме и другие. И хотя их творчество мало изучено, но благодаря усилиям коллекционеров и искусствоведов, они были извлечены на свет из несправедливого забвения.

Возрастная категория: 12+

Стоимость участия: 100 руб.

 

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
16 марта 2019, суббота
10:30
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