В парке им. П. П. Белоусова пройдет интересное мероприятие на катке под названием «твойЛЁД» в рамках проекта «Зима по-тульски».

На большом кругу гостей ждут игры и конкурсы, ярмарка мастеров и акция «костерОК». Особую атмосферу праздника будут создавать костюмированные герои из мультфильмов и угощение горячим безалкогольным глинтвейном. На сцене с поздравлениями выступят Дед Мороз и Снегурочка, далее гостей ждет концертная программа. В финале состоится файер-шоу и флешмоб «Бенгальский огонек».

Вход свободный.