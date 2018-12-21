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Твой лед

Твой лед

В парке им. П. П. Белоусова пройдет интересное мероприятие на катке под названием «твойЛЁД» в рамках проекта «Зима по-тульски».

На большом кругу гостей ждут игры и конкурсы, ярмарка мастеров и акция «костерОК». Особую атмосферу праздника будут создавать костюмированные герои из мультфильмов и угощение горячим безалкогольным глинтвейном. На сцене с поздравлениями выступят Дед Мороз и Снегурочка, далее гостей ждет концертная программа. В финале состоится файер-шоу и флешмоб «Бенгальский огонек».

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 декабря 2018, воскресенье
16:00
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