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Тульский экзотариум онлайн

Тульский экзотариум онлайн

Тульский экзотариум приглашает любителей живой природы на бесплатные виртуальные экскурсии по музею природы. А также мастер-классы по изготовлению полезных предметов из подручных материалов и «Ням-Ням шоу», на котором зрители увидят процесс кормления туканов, ящериц, скунса и других питомцев.

А еще каждую пятницу вместе с ведущим зоотехником Дарьей Змеевой можно совершить ночную прогулку и узнать много интересного о животных, ведущих ночной образ жизни.

Выбирайте удобное время и присоединяйтесь к виртуальным, но по традиции интересным мероприятиям в сообществе экзотариума «ВКонтакте».

 

1 июня
11.00 Бэби-бум в экзотариуме. Какие малыши появились на старой экспозиции
 
16.00 Бэби-бум в экзотариуме. Какие малыши появились на новой экспозиции
 
18.00 Онлайн-экскурсия «Зоопарк для самых маленьких»
 
2 июня

16.00 Как подготовиться к походу в зоопарк – советы родителям

3 июня
11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас 
 
16.00 Вести из лабораторий
 
4 июня
16.00 Творческая мастерская: перьевая ручка своим руками
 
20.00. Викторина «Где логика?»
 
5 июня
11.00 Кто кого: охотник и жертва
 
16.00 Императорский удав
 
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой
 
6-7 июня

11.00 Ням-ням шоу

8 июня
11.00 Кто кого: охотник и жертва. 
 
16.00 Гигантская амейва
 
9 июня

16.00 Развивающее пособие про животных для детей своими руками
 

10 июня
11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас 
 
16.00 Вести из лабораторий
 
11 июня
16.00 Творческая мастерская: паук-птицеед из пушистой проволоки
 
20.00 Викторина «Где логика?»
 
12 июня
11.00 Животные экзотариума, встречающиеся в России
 
16.00 Королевский питон
 
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой 
 
13-14 июня

11.00 Ням-ням шоу

15 июня
11.00 Животные – лекционная группа
 
16.00 Черногорлые арасари
 
16 июня

16.00 Настоящий следопыт (как ориентироваться в пространстве и развивать наблюдательность)

17 июня
11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас. 
 
16.00  Вести из лабораторий
 
18 июня
16.00 Творческая мастерская: Как сделать объемные декорации природы для игры с детьми 
 
20.00 Викторина «Где логика?»
 
19 июня
11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных. 
 
16.00 Каролинские анолисы
 
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой
 
20-21 июня

11.00 Ням-ням шоу

22 июня
11.00  Животные экспозиции в ареале обитания. 
 
16.00 Сахарный поссум
 
23 июня
16.00 Методика развития «Кумон»
 
24 июня
11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас
 
16.00 Вести из лабораторий
 
25 июня
16.00 Творческая мастерская: хамелеон из пушистой проволоки
 
20.00 Викторина «Где логика?»
 
26 июня
11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных
 
16.00 Йеменский хамелеон
 
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой
 
27-28 июня
11.00 Ням-ням шоу
29 июня
11.00 Приспособиться чтобы выжить. Животные тропиков
 
16.00 Листоносый уж
 
30 июня
16.00 Животные-компаньоны. Плюсы и минусы
 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
2 июня 2020, вторник
11:00
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2 июня 2020, вторник
16:00
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3 июня 2020, среда
11:00
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Касса
Российский Квартет саксофонистов
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4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Сказки детского мира
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1 сентября, вторник 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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