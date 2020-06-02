Тульский экзотариум онлайн

Тульский экзотариум приглашает любителей живой природы на бесплатные виртуальные экскурсии по музею природы. А также мастер-классы по изготовлению полезных предметов из подручных материалов и «Ням-Ням шоу», на котором зрители увидят процесс кормления туканов, ящериц, скунса и других питомцев.
А еще каждую пятницу вместе с ведущим зоотехником Дарьей Змеевой можно совершить ночную прогулку и узнать много интересного о животных, ведущих ночной образ жизни.
Выбирайте удобное время и присоединяйтесь к виртуальным, но по традиции интересным мероприятиям в сообществе экзотариума «ВКонтакте».
1 июня
11.00 Бэби-бум в экзотариуме. Какие малыши появились на старой экспозиции
16.00 Бэби-бум в экзотариуме. Какие малыши появились на новой экспозиции
18.00 Онлайн-экскурсия «Зоопарк для самых маленьких»
2 июня
16.00 Как подготовиться к походу в зоопарк – советы родителям
3 июня
11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас
16.00 Вести из лабораторий
4 июня
16.00 Творческая мастерская: перьевая ручка своим руками
20.00. Викторина «Где логика?»
5 июня
11.00 Кто кого: охотник и жертва
16.00 Императорский удав
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой
6-7 июня
11.00 Ням-ням шоу
8 июня
11.00 Кто кого: охотник и жертва.
16.00 Гигантская амейва
9 июня
16.00 Развивающее пособие про животных для детей своими руками
10 июня
11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас
16.00 Вести из лабораторий
11 июня
16.00 Творческая мастерская: паук-птицеед из пушистой проволоки
20.00 Викторина «Где логика?»
12 июня
11.00 Животные экзотариума, встречающиеся в России
16.00 Королевский питон
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой
13-14 июня
11.00 Ням-ням шоу
15 июня
11.00 Животные – лекционная группа
16.00 Черногорлые арасари
16 июня
16.00 Настоящий следопыт (как ориентироваться в пространстве и развивать наблюдательность)
17 июня
11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас.
16.00 Вести из лабораторий
18 июня
16.00 Творческая мастерская: Как сделать объемные декорации природы для игры с детьми
20.00 Викторина «Где логика?»
19 июня
11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных.
16.00 Каролинские анолисы
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой
20-21 июня
11.00 Ням-ням шоу
22 июня
11.00 Животные экспозиции в ареале обитания.
16.00 Сахарный поссум
23 июня
16.00 Методика развития «Кумон»
24 июня
11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас
16.00 Вести из лабораторий
25 июня
16.00 Творческая мастерская: хамелеон из пушистой проволоки
20.00 Викторина «Где логика?»
26 июня
11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных
16.00 Йеменский хамелеон
22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой
27-28 июня
11.00 Ням-ням шоу
29 июня
11.00 Приспособиться чтобы выжить. Животные тропиков
16.00 Листоносый уж
30 июня
16.00 Животные-компаньоны. Плюсы и минусы