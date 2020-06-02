Тульский экзотариум онлайн

Тульский экзотариум приглашает любителей живой природы на бесплатные виртуальные экскурсии по музею природы. А также мастер-классы по изготовлению полезных предметов из подручных материалов и «Ням-Ням шоу», на котором зрители увидят процесс кормления туканов, ящериц, скунса и других питомцев.

А еще каждую пятницу вместе с ведущим зоотехником Дарьей Змеевой можно совершить ночную прогулку и узнать много интересного о животных, ведущих ночной образ жизни.

Выбирайте удобное время и присоединяйтесь к виртуальным, но по традиции интересным мероприятиям в сообществе экзотариума «ВКонтакте».

1 июня

11.00 Бэби-бум в экзотариуме. Какие малыши появились на старой экспозиции

16.00 Бэби-бум в экзотариуме. Какие малыши появились на новой экспозиции

18.00 Онлайн-экскурсия «Зоопарк для самых маленьких»

2 июня

16.00 Как подготовиться к походу в зоопарк – советы родителям

3 июня

11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас

16.00 Вести из лабораторий

4 июня

16.00 Творческая мастерская: перьевая ручка своим руками

20.00. Викторина «Где логика?»

5 июня

11.00 Кто кого: охотник и жертва

16.00 Императорский удав

22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой

6-7 июня

11.00 Ням-ням шоу

8 июня

11.00 Кто кого: охотник и жертва.

16.00 Гигантская амейва

9 июня

16.00 Развивающее пособие про животных для детей своими руками



10 июня

11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас

16.00 Вести из лабораторий

11 июня

16.00 Творческая мастерская: паук-птицеед из пушистой проволоки

20.00 Викторина «Где логика?»

12 июня

11.00 Животные экзотариума, встречающиеся в России

16.00 Королевский питон

22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой

13-14 июня

11.00 Ням-ням шоу

15 июня

11.00 Животные – лекционная группа

16.00 Черногорлые арасари

16 июня

16.00 Настоящий следопыт (как ориентироваться в пространстве и развивать наблюдательность)

17 июня

11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас.

16.00 Вести из лабораторий

18 июня

16.00 Творческая мастерская: Как сделать объемные декорации природы для игры с детьми

20.00 Викторина «Где логика?»

19 июня

11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных.

16.00 Каролинские анолисы

22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой

20-21 июня

11.00 Ням-ням шоу

22 июня

11.00 Животные экспозиции в ареале обитания. 16.00 Сахарный поссум

23 июня

16.00 Методика развития «Кумон»

24 июня

11.00 Прогулки с натуралистом: знакомство с растительным и животным миром вокруг нас 16.00 Вести из лабораторий

25 июня

16.00 Творческая мастерская: хамелеон из пушистой проволоки 20.00 Викторина «Где логика?»

26 июня

11.00 Разрушители легенд. Самые распространенные заблуждения о животных 16.00 Йеменский хамелеон 22.00 Ночной зоопарк с Дарьей Змеевой

27-28 июня

11.00 Ням-ням шоу

29 июня

11.00 Приспособиться чтобы выжить. Животные тропиков

16.00 Листоносый уж

30 июня

16.00 Животные-компаньоны. Плюсы и минусы