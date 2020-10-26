Тульский экзотариум. Новая экспозиция в Белоусовском парке
Тульский экзотариум приглашает посетителей! Из городских джунглей вы попадаете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
От ваших зорких глаз, конечно же, не скрылся тот факт, что световой день потихоньку убывает, а ночи становятся всё длиннее. Для наших животных это сигнал к изменениям в привычках и поведении. Они раньше начинают готовиться ко сну, больше отдыхают. Для того, чтобы всем жителям тульского зоопарка было комфортно, экзотариум традиционно сокращаем время работы обеих экспозиций.
Приходите в гости и, пожалуйста, не забудьте взять с собой медицинские маски и соблюдайте социальное дистанцирование, так как режим ограничений, связанный с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Тульской области, ещё не снят.
Билеты действительны в течение недели с момента приобретения.
Дополнительно ко входному билету можно приобрести:
Индивидуальная экскурсия (от 1 до 10 человек) - 500 рублей/группа.
Перед покупкой экскурсии необходимо уточнить возможность ее проведения по телефонам: (4872)770-118 (доб.2)
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
20 мая 2021, четверг
10:00
21 мая 2021, пятница
10:00
22 мая 2021, суббота
10:00
23 мая 2021, воскресенье
10:00
25 мая 2021, вторник
10:00
26 мая 2021, среда
10:00
27 мая 2021, четверг
10:00
28 мая 2021, пятница
10:00
29 мая 2021, суббота
10:00
30 мая 2021, воскресенье
10:00
1 июня 2021, вторник
10:00
2 июня 2021, среда
10:00
3 июня 2021, четверг
10:00
4 июня 2021, пятница
10:00
5 июня 2021, суббота
10:00
6 июня 2021, воскресенье
10:00
8 июня 2021, вторник
10:00
9 июня 2021, среда
10:00
10 июня 2021, четверг
10:00
11 июня 2021, пятница
10:00
12 июня 2021, суббота
10:00
13 июня 2021, воскресенье
10:00
15 июня 2021, вторник
10:00
16 июня 2021, среда
10:00
17 июня 2021, четверг
10:00
18 июня 2021, пятница
10:00
19 июня 2021, суббота
10:00
20 июня 2021, воскресенье
10:00
22 июня 2021, вторник
10:00
23 июня 2021, среда
10:00
24 июня 2021, четверг
10:00
25 июня 2021, пятница
10:00
26 июня 2021, суббота
10:00
27 июня 2021, воскресенье
10:00
29 июня 2021, вторник
10:00
30 июня 2021, среда
10:00
1 июля 2021, четверг
10:00
2 июля 2021, пятница
10:00
3 июля 2021, суббота
10:00
4 июля 2021, воскресенье
10:00
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
23 - 30 мая
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
13 июня, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
29 мая, суббота 11:00