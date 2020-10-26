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Тульский экзотариум. Новая экспозиция в Белоусовском парке

Тульский экзотариум. Новая экспозиция в Белоусовском парке

Тульский экзотариум приглашает посетителей! Из городских джунглей вы попадаете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

От ваших зорких глаз, конечно же, не скрылся тот факт, что световой день потихоньку убывает, а ночи становятся всё длиннее. Для наших животных это сигнал к изменениям в привычках и поведении. Они раньше начинают готовиться ко сну, больше отдыхают. Для того, чтобы всем жителям тульского зоопарка было комфортно, экзотариум традиционно сокращаем время работы обеих экспозиций.
 
Приходите в гости и, пожалуйста, не забудьте взять с собой медицинские маски и соблюдайте социальное дистанцирование, так как режим ограничений, связанный с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Тульской области, ещё не снят.
 
Билеты действительны в течение недели с момента приобретения.

Дополнительно ко входному билету можно приобрести:
 
Индивидуальная экскурсия (от 1 до 10 человек) - 500 рублей/группа.
 
Перед покупкой экскурсии необходимо уточнить возможность ее проведения по телефонам: (4872)770-118 (доб.2)

 

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Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
20 мая 2021, четверг
10:00
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21 мая 2021, пятница
10:00
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22 мая 2021, суббота
10:00
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