Сальса-PARTY

Сальса – популярный латиноамериканский клубный танец – уже давно завоевала любовь по всему миру. Её отличают зажигательный ритм, интересные комбинации и раскрепощённые движения. А главное, научиться танцевать можно в любом возрасте, независимо от физической подготовки.

Если вы тоже хотите освоить новые движения, приходите на мастер-класс в Тульский областной краеведческий музей! Всё, что нужно захватить с собой на занятие – удобная одежда, комфортная обувь и, конечно же, хорошее настроение!

Цена: 100Р.