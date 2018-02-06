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Сальса-PARTY

Сальса-PARTY

Сальса – популярный латиноамериканский клубный танец – уже давно завоевала любовь по всему миру. Её отличают зажигательный ритм, интересные комбинации и раскрепощённые движения.  А главное, научиться танцевать можно в любом возрасте, независимо от физической подготовки.

Если вы тоже хотите освоить новые движения, приходите на мастер-класс в Тульский областной краеведческий музей! Всё, что нужно захватить с собой на занятие – удобная одежда, комфортная обувь и, конечно же, хорошее настроение!

Цена: 100Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
10 февраля 2018, суббота
17:00
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