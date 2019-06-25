Talk'овые посиделки ЛэнАрк
Школа английского языка ЛэнАрк открывает сезон бесплатных занятий на «Искре». Каждую пятницу на уютных шезлонгах будут проходить занятия, посвященные всему, что нас окружает — еде, путешествиям отдыху и пр. Занятия помогают проработать лексику, грамматику и улучшить разговорный английский
Присоединиться к занятиям могут все желающие с уровень владения английским языком Elementary.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
28 июня 2019, пятница
19:00
5 июля 2019, пятница
19:00
12 июля 2019, пятница
19:00
19 июля 2019, пятница
19:00
26 июля 2019, пятница
19:00