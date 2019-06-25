Talk'овые посиделки ЛэнАрк

Школа английского языка ЛэнАрк открывает сезон бесплатных занятий на «Искре». Каждую пятницу на уютных шезлонгах будут проходить занятия, посвященные всему, что нас окружает — еде, путешествиям отдыху и пр. Занятия помогают проработать лексику, грамматику и улучшить разговорный английский

Присоединиться к занятиям могут все желающие с уровень владения английским языком Elementary.

Вход свободный.