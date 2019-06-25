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Talk'овые посиделки ЛэнАрк

Talk'овые посиделки ЛэнАрк

Школа английского языка ЛэнАрк открывает сезон бесплатных занятий на «Искре». Каждую пятницу на уютных шезлонгах будут проходить занятия, посвященные всему, что нас окружает — еде, путешествиям отдыху и пр. Занятия помогают проработать лексику, грамматику и улучшить разговорный английский

Присоединиться к занятиям могут все желающие с уровень владения английским языком Elementary.

Вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
28 июня 2019, пятница
19:00
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5 июля 2019, пятница
19:00
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12 июля 2019, пятница
19:00
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