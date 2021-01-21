Stand Up Comix
27 января в малом зале Concert Hall пройдет Stand Up Comix. Мероприятие юмориcтического формата, на котором стендап-комики как с тв и ютуб проектов, так и начинающие, проверяют свежий материал перед аудиторией.
Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 января 2021, среда
19:00
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
18 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽