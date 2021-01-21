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Stand Up Comix

Stand Up Comix

27 января в малом зале Concert Hall пройдет Stand Up Comix. Мероприятие юмориcтического формата, на котором стендап-комики как с тв и ютуб проектов, так и начинающие, проверяют свежий материал перед аудиторией.
 
Подробности по ссылке.
 
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 января 2021, среда
19:00
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Касса
Блондинка КсЮ
Купить билет
5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Felidae
Купить билет
15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Северный Флот
Купить билет
13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Трофим
Купить билет
18 мая, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Фогель
Купить билет
8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Мастер и Маргарита
Купить билет
8 февраля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800 ₽
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