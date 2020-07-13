Скетч-практикум «Свободный карандаш»
13 июля во дворе «Типографии» пройдет скетч-практикум «Свободный карандаш». «Типография» приглашает пообщаться и порисовать на открытом воздухе. Рисовать будут преимущественно наброски людей и окружения в ваших любимых техниках на выбор.
Вам понадобятся:
- листочки
- карандаши
- ластики
По желанию:
маркеры/уголь/пастель/краски и т.д.
Вход: свободный взнос.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 июля 2020, понедельник
19:00
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
16 сентября, среда 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽