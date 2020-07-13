афиша
афиша
Регистрация
Скетч-практикум «Свободный карандаш»

Скетч-практикум «Свободный карандаш»

13 июля во дворе «Типографии» пройдет скетч-практикум «Свободный карандаш». «Типография» приглашает пообщаться и порисовать на открытом воздухе. Рисовать будут преимущественно наброски людей и окружения в ваших любимых техниках на выбор.

Вам понадобятся:
 
  • листочки
  • карандаши
  • ластики
По желанию:
маркеры/уголь/пастель/краски и т.д.
 
Вход: свободный взнос.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 июля 2020, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Купить билет
24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Ундервуд
Купить билет
16 сентября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.