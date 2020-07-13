13 июля во дворе «Типографии» пройдет скетч-практикум «Свободный карандаш». «Типография» приглашает пообщаться и порисовать на открытом воздухе. Рисовать будут преимущественно наброски людей и окружения в ваших любимых техниках на выбор.

Вам понадобятся:

листочки

карандаши

ластики

По желанию:

маркеры/уголь/пастель/краски и т.д.