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Сказка о масленичном блине

Сказка о масленичном блине

Катится сказка, как крашеное яичко, от прощания с зимой — Масленицы, до встречи с летом — Вознесением Господним. Главный сказочный герой — Масленичный Блин, Сковородкин сын — по всем весенним праздникам прогулялся. И уж всему-то его научили: и как Масленицу встречать, и какие песни на Егория петь, и в какие игры на Пасху играть, и какие обряды совершать на Вознесение.

Блинная сказка на всех весенних народных праздниках замешана, обрядами да прибаутками приправлена, подается под песню русскую да с пляской задорной.

Исполнители — фольклорный ансамбль «Усладушка» (художественный руководитель — заслуженный работник культуры РФ Марина Федосеева) и артисты детской филармонии.

Сценарий и режиссёр-постановщик — Любовь Салихова.

Пластика — Ольга Сковородникова.

Цена билета 170 Р. Интерактивно-обрядовая программа.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
7 января 2018, воскресенье
11:00
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