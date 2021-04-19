Public talk «Как повзрослеть и оставаться на пике актуальности»

24 апреля в индустриальном кластере «Октава» пройдет public Talk на тему «Как повзрослеть и оставаться на пике актуальности» с ведущим Сэмом. Сэм — это лицо радиостанции Studio 21, шеф-редактор Karmapolitan и один из главных рэп-просветителей страны.





Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. В обсуждении будут принимать участие спикеры Андрей Люблинский — профессиональный дизайнер и художник, он также является куратором профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики», Федор Елютин — основатель театрального экскурсионного проекта «Пой, танцуй», Евгений Смагин — лауреат Премии «Медиа-Менеджер России» в 2015 и 2019 гг. и Ник Завриев — основатель образовательного проекта Яндекс.Музыки «Планетроника», посвящённого истории электронной музыки.