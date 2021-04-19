Public talk «Как повзрослеть и оставаться на пике актуальности»
24 апреля в индустриальном кластере «Октава» пройдет public Talk на тему «Как повзрослеть и оставаться на пике актуальности» с ведущим Сэмом. Сэм — это лицо радиостанции Studio 21, шеф-редактор Karmapolitan и один из главных рэп-просветителей страны.
В обсуждении будут принимать участие спикеры Андрей Люблинский — профессиональный дизайнер и художник, он также является куратором профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики», Федор Елютин — основатель театрального экскурсионного проекта «Пой, танцуй», Евгений Смагин — лауреат Премии «Медиа-Менеджер России» в 2015 и 2019 гг. и Ник Завриев — основатель образовательного проекта Яндекс.Музыки «Планетроника», посвящённого истории электронной музыки.
Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
24 апреля 2021, суббота
19:00
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
10 мая, понедельник 10:50
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽