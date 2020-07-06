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Психологический клуб: О потребностях

Психологический клуб: О потребностях

10 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Если у нас нет карты окружающей незнакомой местности с точками «вы здесь» и направлением движения, то мы можем потеряться. Также, если мы не в контакте со своими потребностями, нам трудно будет испытать удовлетворение от жизни.

На встрече поговорим о потребностях, какие они бывают и что стоит на пути их удовлетворения. В практической части проведем игру Гештальтер, которая поможет расширить осознание своих потребностей.
Ведущая встречи: Зинаида Минутина — клинический психолог.
 
Стоимость: 300 р.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
 
Количество участников ограничено.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 июля 2020, пятница
19:00
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Касса
Lumen
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