Психологический клуб: О потребностях
10 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Если у нас нет карты окружающей незнакомой местности с точками «вы здесь» и направлением движения, то мы можем потеряться. Также, если мы не в контакте со своими потребностями, нам трудно будет испытать удовлетворение от жизни.
На встрече поговорим о потребностях, какие они бывают и что стоит на пути их удовлетворения. В практической части проведем игру Гештальтер, которая поможет расширить осознание своих потребностей.
Ведущая встречи: Зинаида Минутина — клинический психолог.
Стоимость: 300 р.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Количество участников ограничено.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 июля 2020, пятница
19:00
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽