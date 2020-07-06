Психологический клуб: О потребностях

10 июля во дворе «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Если у нас нет карты окружающей незнакомой местности с точками «вы здесь» и направлением движения, то мы можем потеряться. Также, если мы не в контакте со своими потребностями, нам трудно будет испытать удовлетворение от жизни.

На встрече поговорим о потребностях, какие они бывают и что стоит на пути их удовлетворения. В практической части проведем игру Гештальтер, которая поможет расширить осознание своих потребностей.

Ведущая встречи: Зинаида Минутина — клинический психолог.

Стоимость: 300 р.

Как попасть: пройти регистрацию по пройти регистрацию по ссылке

Количество участников ограничено.