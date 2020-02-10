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Премия «Оскар». Лучший короткометражный фильм

Премия «Оскар». Лучший короткометражный фильм

В Большом зале «Октавы» будут обсуждать итоги «Оскара-2020». Киновед Андрей Щиголев представит фильмы, которые были номинированы в категории «Лучший короткометражный фильм»:

  • «Братство», режиссер Мариам Жобо;
  • Футбольный клуб «Нефта», режиссер Ив Пива;
  • «Окно напротив», режиссер Маршал Карри;
  • «Сария», режиссер Брайан Бакли;
  • «Сестра», режиссер Дельфин Жира.

После просмотра Андрей и зрители обсудят фильм, который забрал золотую статуэтку.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 февраля 2020, понедельник
19:00
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Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
ПЯТЕRО: «NanoAcappella. Лучшее»
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26 марта, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
СМЕХ
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6 марта, пятница 19:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
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20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-900 ₽
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