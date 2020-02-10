Премия «Оскар». Лучший короткометражный фильм

В Большом зале «Октавы» будут обсуждать итоги «Оскара-2020». Киновед Андрей Щиголев представит фильмы, которые были номинированы в категории «Лучший короткометражный фильм»:

«Братство», режиссер Мариам Жобо;

Футбольный клуб «Нефта», режиссер Ив Пива;

«Окно напротив», режиссер Маршал Карри;

«Сария», режиссер Брайан Бакли;

«Сестра», режиссер Дельфин Жира.

После просмотра Андрей и зрители обсудят фильм, который забрал золотую статуэтку.

Вход по предварительной регистрации.