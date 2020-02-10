Премия «Оскар». Лучший короткометражный фильм
В Большом зале «Октавы» будут обсуждать итоги «Оскара-2020». Киновед Андрей Щиголев представит фильмы, которые были номинированы в категории «Лучший короткометражный фильм»:
- «Братство», режиссер Мариам Жобо;
- Футбольный клуб «Нефта», режиссер Ив Пива;
- «Окно напротив», режиссер Маршал Карри;
- «Сария», режиссер Брайан Бакли;
- «Сестра», режиссер Дельфин Жира.
После просмотра Андрей и зрители обсудят фильм, который забрал золотую статуэтку.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 февраля 2020, понедельник
19:00
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
26 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
6 марта, пятница 19:30
₽ Билеты: 800-1200 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 500-900 ₽