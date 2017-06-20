Открытие именной скамейки Андрея Битова
В Пироговском филиале музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет открыта именная скамейка писателя Андрея Битова. Гостями Пирогово в этот день станут сотрудники музея, члены региональных отделений Союза писателей и Союза художников, а также журналисты «Новой газеты», поддержавшие эту инициативу.
С Ясной Поляной Андрея Георгиевича связывают давние теплые отношения: он участник Международных писательских встреч и лауреат литературной премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная классика».
В мае 2010 года Битов принимал участие в съемках документального фильма «Ясная Поляна, русские и Толстой» немецкого кинорежиссера Андреаса Кристофа Шмидта, проходивших в Ясной Поляне и филиалах музея. Эпизод фильма, снимавшийся в Пирогово, был посвящен рассказу писателя о возникновении замысла повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат». В августе того же года по инициативе Андрея Битова в Пирогово был установлен памятник Хаджи-Мурату — кованый куст татарника рядом с 30-тонным камнем, привезенным в Тульскую область с родины знаменитого аварца — из Хунзахского района Дагестана.
Несколько лет назад в «Новой газете» была опубликован материал «Битовский парк» — о попытке писателя отстоять право на жизнь для маленького деревца, выросшего на карнизе его московского дома. Эта история имела счастливый конец — дерево было перенесено в хорошо знакомое Битову Малое Пирогово и теперь растет там. А после 80-летия Андрея Георгиевича, праздновавшегося 27 мая 2017 года, рядом с деревом появилась именная скамейка писателя. Днем ранее, 26 мая, она была специально привезена в Государственный музей