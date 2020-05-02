Онлайн-урок по фотобёрдингу «На крыльях Победы. Защитные рубежи России»
3 мая в рамках VII Межрегионального конкурса по фотонаблюдению за птицами «На крыльях Победы. Защитные рубежи России» пройдут мастер-классы по рукоделию. Первый мастер-класс будет посвящен созданию тауматропа. Это необычная очень популярная игрушка 19 - начала 20 века. Излюбленный сюжет этой забавы - птичка, попавшая в клетку. Мы же хотим видеть всех птиц свободно парящими в небе и поющими свои свадебные песни. И на мастер-классе традиционный сюжет немного изменится. В коротком «мультфильме» о птице (поверьте, он на самом деле получится у всех, кто приложит немного усилий) главная героиня будет вольготно летать.
Ближе к вечеру, после того, как участники фотобёрдинга опубликуют фотографии птиц, настанет время для еще одного урока рукоделия. Конкурс наблюдений за птицами традиционно посвящен Дню Победы. На втором мастер-классе Екатерина Зернова предлагает сделать символ мирного неба – белого голубя.
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
3 мая 2020, воскресенье
09:30
3 мая 2020, воскресенье
17:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
29 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽