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Онлайн-урок по фотобёрдингу «На крыльях Победы. Защитные рубежи России»

Онлайн-урок по фотобёрдингу «На крыльях Победы. Защитные рубежи России»

3 мая в рамках VII Межрегионального конкурса по фотонаблюдению за птицами «На крыльях Победы. Защитные рубежи России» пройдут мастер-классы по рукоделию. Первый мастер-класс будет посвящен созданию тауматропа. Это необычная очень популярная игрушка 19 - начала 20 века. Излюбленный сюжет этой забавы - птичка, попавшая в клетку. Мы же хотим видеть всех птиц свободно парящими в небе и поющими свои свадебные песни. И на мастер-классе традиционный сюжет немного изменится. В коротком «мультфильме» о птице (поверьте, он на самом деле получится у всех, кто приложит немного усилий) главная героиня будет вольготно летать.

Ближе к вечеру, после того, как участники фотобёрдинга опубликуют фотографии птиц, настанет время для еще одного урока рукоделия. Конкурс наблюдений за птицами традиционно посвящен Дню Победы. На втором мастер-классе Екатерина Зернова предлагает сделать символ мирного неба – белого голубя.
 
Как попасть: зайти в сообщества фестиваля в «ВКонтакте» и «Facebook» в назначенное время.
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
3 мая 2020, воскресенье
09:30
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3 мая 2020, воскресенье
17:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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