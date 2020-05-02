Онлайн-урок по фотобёрдингу «На крыльях Победы. Защитные рубежи России»

3 мая в рамках VII Межрегионального конкурса по фотонаблюдению за птицами «На крыльях Победы. Защитные рубежи России» пройдут мастер-классы по рукоделию. Первый мастер-класс будет посвящен созданию тауматропа. Это необычная очень популярная игрушка 19 - начала 20 века. Излюбленный сюжет этой забавы - птичка, попавшая в клетку. Мы же хотим видеть всех птиц свободно парящими в небе и поющими свои свадебные песни. И на мастер-классе традиционный сюжет немного изменится. В коротком «мультфильме» о птице (поверьте, он на самом деле получится у всех, кто приложит немного усилий) главная героиня будет вольготно летать.

Ближе к вечеру, после того, как участники фотобёрдинга опубликуют фотографии птиц, настанет время для еще одного урока рукоделия. Конкурс наблюдений за птицами традиционно посвящен Дню Победы. На втором мастер-классе Екатерина Зернова предлагает сделать символ мирного неба – белого голубя.