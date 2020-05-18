афиша
афиша
Регистрация
«Нетипичный тур по городам Европы» — Париж

«Нетипичный тур по городам Европы» — Париж

8 мая на «Октаве» запустился уникальный онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы», на котором гиды проведут слушателей по улочкам легендарных европейских городов. 19 мая продолжаем онлайн-прогулки! На очереди — Париж! Парижская метрополия, или Парижская агломерация вместе с пригородами имеет население 12 миллионов человек и является одной из самых населенных метрополий в Европе. Латинский квартал знаменит своими узкими старинными улочками, бистро, книжными лавками и уютными кафе. Благодаря большому числу туристических объектов, таких как Пантеон, Люксембургский сад, термы Клюни и музей Средневековья, Латинский квартал очень любят туристы.
 
Экскурсия пройдет в онлайн-формате. Искусствовед, лектор и гид Ольга Баранцева проведет слушателей по улочкам города и откроет виртуальную границу, познакомит с прекрасными видами этого удивительного города, его историей, культурным наследием, гастрономическими особенностями, а также откроет туристические секреты, которые станут полезными во время посещения страны.
 
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
19 мая 2020, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.