«Нетипичный тур по городам Европы» — Париж

8 мая на «Октаве» запустился уникальный онлайн-курс «Нетипичный тур по городам Европы», на котором гиды проведут слушателей по улочкам легендарных европейских городов. 19 мая продолжаем онлайн-прогулки! На очереди — Париж! Парижская метрополия, или Парижская агломерация вместе с пригородами имеет население 12 миллионов человек и является одной из самых населенных метрополий в Европе. Латинский квартал знаменит своими узкими старинными улочками, бистро, книжными лавками и уютными кафе. Благодаря большому числу туристических объектов, таких как Пантеон, Люксембургский сад, термы Клюни и музей Средневековья, Латинский квартал очень любят туристы.

Экскурсия пройдет в онлайн-формате. Искусствовед, лектор и гид Ольга Баранцева проведет слушателей по улочкам города и откроет виртуальную границу, познакомит с прекрасными видами этого удивительного города, его историей, культурным наследием, гастрономическими особенностями, а также откроет туристические секреты, которые станут полезными во время посещения страны.