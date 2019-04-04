Не оставим без дворца ни синицу ни скворца
В парке им. Белоусова пройдет ежегодный экологический конкурс-смотр на самый оригинальный скворечник для птиц. Все скворечники, которые участвовали в конкурсе будут размещены на территории Тульских парков и в других достопримечательных местах Тульской области.
Также гостей праздника ждет развлекательная программа с интерактивными играми и творческими выступлениями.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
7 апреля 2019, воскресенье
13:00