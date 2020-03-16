Международная выставка кошек
25 апреля в областном ДОСААФ пройдет международная выставка кошек, приуроченная к 25-летнему юбилею Международной фелинологической ассоциации. На мероприятие съедутся лучшие представители кошачьих пород со всей страны.
В программе монопородные шоу кошек окрасов силвер и золотисто-черного (25). Шоу-ринги будут проведены пород мейн-кунов, бенгалов, шотландских вислоухих и страйтов и др. при наличии более пяти представителей. Для юных гостей будет приглашен аниматор.
Время проведения выставки: 11.00-18.00.
Стоимость: взрослый — 150 р., детский — 100 р., до 3 лет бесплатно.
Где и когда?
Тула, улица Тимирязева, 70
25 апреля 2020, суббота
11:00
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
28 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽