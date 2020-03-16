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Международная выставка кошек

Международная выставка кошек

25 апреля в областном ДОСААФ пройдет международная выставка кошек, приуроченная к 25-летнему юбилею Международной фелинологической ассоциации. На мероприятие съедутся лучшие представители кошачьих пород со всей страны.

В программе монопородные шоу кошек окрасов силвер и золотисто-черного (25). Шоу-ринги будут проведены пород мейн-кунов, бенгалов, шотландских вислоухих и страйтов и др. при наличии более пяти представителей. Для юных гостей будет приглашен аниматор.

Время проведения выставки: 11.00-18.00.

Стоимость: взрослый — 150 р., детский — 100 р., до 3 лет бесплатно.

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Касса
Дора
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12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Ольга Арефьева
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28 мая, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Пассажиры
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15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Кирпичи
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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