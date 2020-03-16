25 апреля в областном ДОСААФ пройдет международная выставка кошек, приуроченная к 25-летнему юбилею Международной фелинологической ассоциации. На мероприятие съедутся лучшие представители кошачьих пород со всей страны.

В программе монопородные шоу кошек окрасов силвер и золотисто-черного (25). Шоу-ринги будут проведены пород мейн-кунов, бенгалов, шотландских вислоухих и страйтов и др. при наличии более пяти представителей. Для юных гостей будет приглашен аниматор.

Время проведения выставки: 11.00-18.00.

Стоимость: взрослый — 150 р., детский — 100 р., до 3 лет бесплатно.