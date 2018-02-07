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Мастер-класс «Кого люблю, тому дарю!»

Мастер-класс «Кого люблю, тому дарю!»

Возникновение Дня всех влюблённых датируется III столетием и связано с именем священника Валентина. 

Существует несколько версий о том, как появился главный символ праздника. Привычный образ валентинки прошел многовековой и сложный путь от сентиментальности до авангарда, однако суть оставалась неизменной – пылкое признание в любви. Откройте и Вы своё сердце любимому человеку, смастерив для него открытку с изображением «сердечного дерева»! Поработать придётся, в буквальном смысле, руками ведь крону деревца вы «напечатаете» пальцами. Подарите своей второй половинке тепло души и рук!

Цена: 100 руб.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
10 февраля 2018, суббота
13:30
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10 февраля 2018, суббота
16:00
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