Мастер-класс «Кого люблю, тому дарю!»

Возникновение Дня всех влюблённых датируется III столетием и связано с именем священника Валентина.

Существует несколько версий о том, как появился главный символ праздника. Привычный образ валентинки прошел многовековой и сложный путь от сентиментальности до авангарда, однако суть оставалась неизменной – пылкое признание в любви. Откройте и Вы своё сердце любимому человеку, смастерив для него открытку с изображением «сердечного дерева»! Поработать придётся, в буквальном смысле, руками ведь крону деревца вы «напечатаете» пальцами. Подарите своей второй половинке тепло души и рук!

Цена: 100 руб.