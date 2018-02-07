Мастер-класс «Кого люблю, тому дарю!»
Возникновение Дня всех влюблённых датируется III столетием и связано с именем священника Валентина.
Существует несколько версий о том, как появился главный символ праздника. Привычный образ валентинки прошел многовековой и сложный путь от сентиментальности до авангарда, однако суть оставалась неизменной – пылкое признание в любви. Откройте и Вы своё сердце любимому человеку, смастерив для него открытку с изображением «сердечного дерева»! Поработать придётся, в буквальном смысле, руками ведь крону деревца вы «напечатаете» пальцами. Подарите своей второй половинке тепло души и рук!
Цена: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
10 февраля 2018, суббота
13:30
10 февраля 2018, суббота
16:00