Масленица на Куликовом Поле

Поучаствуйте всей семьей в одном из самых древних русских праздников с конкурсами и забавами, блинами и катанием на санях, самоварными баталиями и вкуснейшими дегустациями.

В субботу на территории музейного комплекса «Куликово поле» начнется театрализованное представление «Веселая Масленица».



Желающие испытать свою удаль и силу богатырскую и получить призы, смогут принять участие в веселых «Сельских Олимпийских играх», проходящих под девизом «Мы допускаем ВСЕХ!!!».



Поклонников зимних видов спорта ждет свежая лыжня. На выбор — просторы музейного комплекса или прогулка к заснеженному Полю битвы. Необходимый спортивный инвентарь вы можете привезти с собой или взять напрокат.



В музейном кафе посетители смогут отведать масленичные угощения: блины и вареники, сбитень, чай из трав Куликова поля и многое другое.



В воскресенье гулянья продолжатся в Музейно-мемориальном комплексе в Монастырщино. На проводах Масленицы вас ждут традиционные игры, хороводы и забавы, катание с горки на ледянках и ватрушках, стрельба из лука или арбалета в музейном тире, конкурс по скоростной растопке самовара и кулинарный мастер-класс.

Бронирование номеров (круглосуточно): тел.\ факс: +7 (48735) 3-15-49, e-mail: hotel@kulpole.ru