афиша
афиша
Регистрация
Масленица на Куликовом Поле

Масленица на Куликовом Поле

Поучаствуйте всей семьей в одном из самых древних русских праздников с конкурсами и забавами, блинами и катанием на санях, самоварными баталиями и вкуснейшими дегустациями.

В субботу на территории музейного комплекса «Куликово поле» начнется театрализованное представление «Веселая Масленица».

Желающие испытать свою удаль и силу богатырскую и получить призы, смогут принять участие в веселых «Сельских Олимпийских играх», проходящих под девизом «Мы допускаем ВСЕХ!!!».

Поклонников зимних видов спорта ждет свежая лыжня. На выбор — просторы музейного комплекса или прогулка к заснеженному Полю битвы. Необходимый спортивный инвентарь вы можете привезти с собой или взять напрокат.

В музейном кафе посетители смогут отведать масленичные угощения: блины и вареники, сбитень, чай из трав Куликова поля и многое другое.

В воскресенье гулянья продолжатся в Музейно-мемориальном комплексе в Монастырщино. На проводах Масленицы вас ждут традиционные игры, хороводы и забавы, катание с горки на ледянках и ватрушках, стрельба из лука или арбалета в музейном тире, конкурс по скоростной растопке самовара и кулинарный мастер-класс.

 Бронирование номеров (круглосуточно): тел.\ факс: +7 (48735) 3-15-49, e-mail: hotel@kulpole.ru

17 и 18 февраля музеи работают с 10:00 до 16:00.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
17 февраля 2018, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
18 февраля 2018, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.