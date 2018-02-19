По сложившейся традиции Военно-спортивная игра «Марш-бросок «Куликово поле» состоится в селе Монастырщино.

В ней примут участие школьники, студенты, кадеты из Алексинского, Ясногорского, Узловского, Ефремовского, Куркинского, Кимовского, Суворовского, Новомосковского, Дубенского, Веневского районов Тульской области, а также команды из Липецкой области и из Москвы.

14-17-летних юношей и девушек ждут на Куликовом поле различные испытания. Восьмикилометровый лыжный марш-бросок стартует у могилы неизвестного солдата в селе Монастырщино и пройдет по пересеченной местности на поле Куликовской битвы.

Экстрим-турнир «Разведка боем» выявит лучших стрелков из разного вида оружия и самое быстрое прохождение веревочной тропы. Эстафета «Куликовский плацдарм» - это настоящая военизированная полоса препятствий. Здесь, как и на всех этапах игры, зачет идет по последнему участнику.

На берегу Непрядвы команды организуют временное укрытие и полевой обед, а в музее участников ждет интеллектуальная баталия знатоков истории Куликовской битвы, летописных источников, геральдики.

Дополнительным подарком для всех участников станет посещение нового музейного комплекса «Куликово поле».

Победители получат памятные призы и грамоты от организаторов состязаний.