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Марш-бросок «Куликово Поле»

Марш-бросок «Куликово Поле»

По сложившейся традиции Военно-спортивная игра «Марш-бросок «Куликово поле» состоится  в селе Монастырщино.  

В ней примут участие школьники, студенты, кадеты из Алексинского, Ясногорского, Узловского, Ефремовского, Куркинского, Кимовского, Суворовского, Новомосковского, Дубенского, Веневского районов Тульской области, а также команды из Липецкой области и из Москвы.  

14-17-летних юношей и девушек ждут на Куликовом поле различные испытания. Восьмикилометровый лыжный марш-бросок стартует у могилы неизвестного солдата в селе Монастырщино и пройдет по пересеченной местности на поле Куликовской битвы.

 Экстрим-турнир «Разведка боем» выявит лучших стрелков из разного вида оружия и самое быстрое прохождение веревочной тропы.  Эстафета «Куликовский плацдарм» - это настоящая военизированная полоса препятствий.  Здесь, как и на всех этапах игры, зачет идет по последнему участнику.

На берегу Непрядвы команды организуют временное укрытие и полевой обед, а в музее участников ждет интеллектуальная баталия знатоков истории Куликовской битвы, летописных источников, геральдики.

Дополнительным подарком для всех участников станет посещение нового музейного комплекса «Куликово поле».

Победители получат памятные призы и грамоты от организаторов состязаний.

 

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
22 февраля 2018, четверг
11:00
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