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Квест: Завещание Флинта

Квест: Завещание Флинта

Небольшой островок на Карибах. Что привело в тихую бухту два пиратских корабля? Месть за капитана Флинта или его сокровища? Кого вздёрнут на рее, кого принесут в жертву вулкану? Кто получит руку прекрасной дочери губернатора? А кто — жуткую Чёрную Метку? И кто же — таинственный мститель в маске? Пришло время узнать!

Стоимость участия 450 Р с человека.

Обязательна предварительная запись по телефону +7 (903) 842-28-28.

Где и когда?
Квестория
Тула, ул. Ф. Смирнова, 5, кор. 2
9 июня 2017, пятница
18:30
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