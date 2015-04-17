Квест: Завещание Флинта

Небольшой островок на Карибах. Что привело в тихую бухту два пиратских корабля? Месть за капитана Флинта или его сокровища? Кого вздёрнут на рее, кого принесут в жертву вулкану? Кто получит руку прекрасной дочери губернатора? А кто — жуткую Чёрную Метку? И кто же — таинственный мститель в маске? Пришло время узнать!

Стоимость участия 450 Р с человека.

Обязательна предварительная запись по телефону +7 (903) 842-28-28.