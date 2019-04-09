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Интерактивная программа «Навстречу звездам! Космос в изобразительном искусстве»

Интерактивная программа «Навстречу звездам! Космос в изобразительном искусстве»

В рамках Дня космонавтики музей П. Н. Крылова приглашаем взрослых и детей отправиться в виртуальное путешествие по Вселенной и взглянуть на звёздный мир глазами художников!

12 апреля 1961 года навсегда вошло в мировую историю как дата первого полета человека в космос, а имя Юрия Гагарина и сегодня известно почти всем жителям Земли.

Вас ожидает увлекательный рассказ о полёте Гагарина и о том, как представляли себе Вселенную древние народы. Вы раскроете тайны созвездий, увидите фотографии, снятые телескопом «Хаббл», и картины космонавта Алексея Леонова. Также участники программы услышат космические песни, стихотворения и загадки.

Стоимость участия: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
11 апреля 2019, четверг
18:00
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