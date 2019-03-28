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Комедии в день смеха «Короткий метр: и смех и грех»

Комедии в день смеха «Короткий метр: и смех и грех»

1 апреля в большом зале «Октавы» покажут сборник короткометражных комедий.

Гости увидят сборник «Короткий метр: и смех и грех», в который вошли семь фильмов.

  • Как я тебя люблю
  • Киноман
  • Написано/не написано
  • Твою мать!
  • Искусство молчания
  • Резерв
  • Взятка

Это романтические, абсурдные и немного идиотские картины про людей, которые попадают в необычные ситуации, сталкиваются с бытовыми проблемами, дают взятки, хотят посмотреть кино, голодают, грешат, рожают детей и влюбляются в первого взгляда:

Короткометражные ленты из сборника неоднократно становились призерами десятков известных кинофестивалей и были тепло приняты критиками и зрителями.

После сеанса зрители смогут обсудить увиденное с известным кинокритиком и работником Московского международного кинофестиваля Андреем Щиголевым.

Андрей Щеголев работает отборщиком программы короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля, редактор «ГЛАВКИНО» и колумнист ряда изданий, в том числе, газеты «Известия».

Вход свободный, требуется предварительная регистрация по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
1 апреля 2019, понедельник
19:00
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