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Киноутренники

Киноутренники

Скоро наступит самый долгожданный семейный праздник — Новый год!
В дни ожидания этого события так важно зарядиться праздничным настроением, что бы атмосфера волшебства и чудес оставила незабываемые воспоминания.

В преддверии праздника, для юных зрителей, с 10 до 25 декабря в ретрокинотеатре «Майский» при поддержке Всероссийской Политической партии «Единая Россия» пройдут новогодние киноутренники.

Гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, просмотр любимых советских новогодних мультфильмов и фильмов, наполненных духом волшебной новогодней сказки.

Сеансы будут проходить с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Справки по телефону: 8 (4872)70−43−59

Стоимость: 150 р., 400 р. с подарком

Где и когда?
Майский
Тула, ул. 9 мая, 1-а
13 декабря 2018, четверг
10:00
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14 декабря 2018, пятница
10:00
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15 декабря 2018, суббота
10:00
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