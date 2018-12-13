Киноутренники
Скоро наступит самый долгожданный семейный праздник — Новый год!
В дни ожидания этого события так важно зарядиться праздничным настроением, что бы атмосфера волшебства и чудес оставила незабываемые воспоминания.
В преддверии праздника, для юных зрителей, с 10 до 25 декабря в ретрокинотеатре «Майский» при поддержке Всероссийской Политической партии «Единая Россия» пройдут новогодние киноутренники.
Гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, просмотр любимых советских новогодних мультфильмов и фильмов, наполненных духом волшебной новогодней сказки.
Сеансы будут проходить с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.
Справки по телефону: 8 (4872)70−43−59
Стоимость: 150 р., 400 р. с подарком
Где и когда?
Тула, ул. 9 мая, 1-а
13 декабря 2018, четверг
10:00
14 декабря 2018, пятница
10:00
15 декабря 2018, суббота
10:00
16 декабря 2018, воскресенье
10:00
17 декабря 2018, понедельник
10:00
18 декабря 2018, вторник
10:00
19 декабря 2018, среда
10:00
20 декабря 2018, четверг
10:00
21 декабря 2018, пятница
10:00
22 декабря 2018, суббота
10:00
23 декабря 2018, воскресенье
10:00
24 декабря 2018, понедельник
10:00
25 декабря 2018, вторник
10:00
26 декабря 2018, среда
10:00
27 декабря 2018, четверг
10:00
28 декабря 2018, пятница
10:00
29 декабря 2018, суббота
10:00
30 декабря 2018, воскресенье
10:00