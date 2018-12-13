Скоро наступит самый долгожданный семейный праздник — Новый год!

В дни ожидания этого события так важно зарядиться праздничным настроением, что бы атмосфера волшебства и чудес оставила незабываемые воспоминания.



В преддверии праздника, для юных зрителей, с 10 до 25 декабря в ретрокинотеатре «Майский» при поддержке Всероссийской Политической партии «Единая Россия» пройдут новогодние киноутренники.



Гостей ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, просмотр любимых советских новогодних мультфильмов и фильмов, наполненных духом волшебной новогодней сказки.



Сеансы будут проходить с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

Справки по телефону: 8 (4872)70−43−59

Стоимость: 150 р., 400 р. с подарком