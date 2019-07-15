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Как у Дона у реки жили-были рыбаки

Как у Дона у реки жили-были рыбаки

На познавательный и вкусный курс рыбака приглашает Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. На новой тематической встрече можно будет не только узнать, какой была рыбалка в эпоху Древней Руси и какими способами ловили рыбу жители Куликова поля. Посетителей научат плести сеть и мастерить удочки, а с готовой снастью все отправятся на берег Непрядвы, чтобы испытать удачу в рыбной ловле. Вне зависимости от результата участников программы угостят наваристой ухой в музейном буфете.

Продолжительность программы — 1,5 часа.

Стоимость: 300 р. с человека. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3−15−46 или по e-mail: mon@kulpole.ru. В группе не более 10 человек!

 

Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
20 июля 2019, суббота
13:00
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