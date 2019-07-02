Интерактивная программа «Иван Купала»

Музей купеческого быта в Епифани приглашает поговорить о традициях Иванова дня, погадать на травах, поиграть в «Горелки» и «Водяного».

Обязательным обычаем на Иванов день было купание. Наши предки верили, что вода приобретает чудодейственные свойства, очищает тело и душу купающихся, смывает грехи, избавляет от злых помыслов. По народным поверьям, природа на Ивана Купалу оживает, травы получают особую целебную силу. Люди собирали и заготавливали их под праздник, чтобы потом весь год можно было готовить из них настои и отвары.

Стоимость: 100 р. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7-22-65, e-mail: epifan@kulpole.ru