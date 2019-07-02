афиша
афиша
Регистрация
Интерактивная программа «Иван Купала»

Интерактивная программа «Иван Купала»

Музей купеческого быта в Епифани приглашает поговорить о традициях Иванова дня, погадать на травах, поиграть в «Горелки» и «Водяного».

Обязательным обычаем на Иванов день было купание. Наши предки верили, что вода приобретает чудодейственные свойства, очищает тело и душу купающихся, смывает грехи, избавляет от злых помыслов. По народным поверьям, природа на Ивана Купалу оживает, травы получают особую целебную силу. Люди собирали и заготавливали их под праздник, чтобы потом весь год можно было готовить из них настои и отвары.

Стоимость:  100 р. Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7-22-65, e-mail: epifan@kulpole.ru

Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
7 июля 2019, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.