Душа моя, Масленица
Мы научим маленьких и взрослых гостей праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями для каждого дня масленичной недели. Гости смогут поучаствовать в древнерусских забавах и конкурсах, таких как кукла Масленицы, ходули, «петушиные» бои, калечина-малечина, катание в санях. Все посетители смогут попробовать вкуснейшие блины в русской избе.
По древней традиции помимо большой куклы-Масленицы, которую ставили на центральной площади и сжигали на Прощеное воскресенье, в Тульской губернии было принято изготавливать маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу. Эту куколку выставляли в окошко. Домашнюю Масленицу сохраняли, ставили в красный угол за Божницу, хранили ее. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом.
Все желающие могут пройти мастер-класс по изготовлению домашней куклы Масленицы
Стоимость билета
на основную программу: 500Р.
на мастер-класс: 100Р.
Забронировать билеты можно по телефону: +7−48751−76−110
Внимание: количество билетов ограничено!