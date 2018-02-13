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Душа моя, Масленица

Душа моя, Масленица

Мы научим маленьких и взрослых гостей праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями для каждого дня масленичной недели. Гости смогут поучаствовать в древнерусских забавах и конкурсах, таких как кукла Масленицы, ходули, «петушиные» бои, калечина-малечина, катание в санях. Все посетители смогут попробовать вкуснейшие блины в русской избе.

По древней традиции помимо большой куклы-Масленицы, которую ставили на центральной площади и сжигали на Прощеное воскресенье, в Тульской губернии было принято изготавливать маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу. Эту куколку выставляли в окошко. Домашнюю Масленицу сохраняли, ставили в красный угол за Божницу, хранили ее. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом.

Все желающие могут пройти мастер-класс по изготовлению домашней куклы Масленицы

Стоимость билета
на основную программу: 500Р.
на мастер-класс: 100Р.

Забронировать билеты можно по телефону: +7−48751−76−110
Внимание: количество билетов ограничено!

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
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