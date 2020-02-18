День защитника Отечества в музее П.Н. Крылова
В праздничный день гости музея
13.00 музейный лекторий «Страницы военной летописи. Кукрыниксы» (12+), стоимость: взрослые — 100 руб., дети — 50 руб.
14.00 просмотр документальных фильмов и военной хроники о творчестве Кукрыниксов (12+),
15.00 мастер-класс по живописи «Подарок защитнику Отечества» (6+), стоимость: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
23 февраля 2020, воскресенье
13:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 990 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
21 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽