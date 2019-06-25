День выпускника в музее оружия

Впервые в музее оружия пройдет грандиозный праздник День выпускника! В здании-шлеме гостей ждут увлекательные экскурсии, познавательные квесты, незабываемые фото.

Публикуем программу мероприятий.

10.00−17.00 Музыкальное сопровождение на территории музея. Песни о школе и выпускниках



12.00−17.00 Пространственные арт-объекты «Сердце», «Цветы», «Глобус», «Древо желаний"



12.00- 17.00 Экскурсии для выпускников (организованными группами):

«Стальные стражи», «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до

современности"



12.00- 15.00 Культурно-образовательная программа «Музейка в поисках сокровищ»

Вход свободный.