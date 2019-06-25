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День выпускника в музее оружия

День выпускника в музее оружия

Впервые в музее оружия пройдет грандиозный праздник День выпускника! В здании-шлеме гостей ждут увлекательные экскурсии, познавательные квесты, незабываемые фото.

Публикуем программу мероприятий.

10.00−17.00 Музыкальное сопровождение на территории музея. Песни о школе и выпускниках

12.00−17.00 Пространственные арт-объекты «Сердце», «Цветы», «Глобус», «Древо желаний"

12.00- 17.00 Экскурсии для выпускников (организованными группами):
«Стальные стражи», «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до
современности"

12.00- 15.00 Культурно-образовательная программа «Музейка в поисках сокровищ»

Вход свободный.

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
26 июня 2019, среда
12:00
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