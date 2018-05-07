День Победы В Выставочном зале
9 Мая не просто праздник. Этот великий день почитают не только в России, но и во многих других странах мира, пострадавших от захватчиков. День Победы – праздник каждого россиянина. Сложно найти человека, которого не коснулась бы война. В каждой семье хранят память своего героя.
Музей приглашает туляков и гостей города на праздничную программу в Выставочный зал. Вы сможете послушать известные стихи и песни военных лет, а также написать натюрморт с Георгиевской лентой.
Акция действует в течение всего дня с 10:00 до 18:00
Стоимость: по цене входного билета
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
9 мая 2018, среда
10:00