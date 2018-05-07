афиша
афиша
Регистрация
День Победы В Выставочном зале

День Победы В Выставочном зале

9 Мая не просто праздник. Этот великий день почитают не только в России, но и во многих других странах мира, пострадавших от захватчиков. День Победы – праздник каждого россиянина. Сложно найти человека, которого не коснулась бы война. В каждой семье хранят память своего героя.

Музей приглашает туляков и гостей города на праздничную программу в Выставочный зал. Вы сможете послушать известные стихи и песни военных лет, а также написать натюрморт с Георгиевской лентой.

Акция действует в течение всего дня с 10:00 до 18:00

Стоимость: по цене входного билета

 

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
9 мая 2018, среда
10:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.