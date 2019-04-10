Арт-вечеринка: День рождения Выставочного зала

Выставочный зал всех желающих вместе отметить наш День рождения и подготовили для гостей увлекательную программу!

В 17:00 ждём на встречу с тульским художником Павлом Семёновым, работы которого хорошо знакомы жителям нашего города. Мастер продолжает традиции русского авангарда и в настоящее время занимается не только поиском новых форм в живописи, но и популяризацией идеи проверить необходимость перехода от количественных (объектных) взаимоотношений к качественным (субъектным). Участники встречи смогут познакомиться с Павлом и его творчеством, а также создать документальную графику «Умиротворение звучной тишины».

В 18:00 эстафету примет художница София Лонга. Многие туляки знают о ней по многочисленным мастер-классам в различных арт-пространствах города, однако в этом году именно Выставочный зал впервые представит её не только как замечательного педагога, но и талантливого живописца! Не упустите шанса пообщаться в неформальной обстановке и встретить новых друзей!

Не придётся скучать и тем, кто любит потанцевать и зарядиться отличным настроением на всю неделю. Специально для вас творческое движение «Пальма-Джем» приготовило зажигательную программу! Не опаздывайте — начало концерта в 19:00.

Приходите на наш праздник, общайтесь с единомышленниками, черпайте новые творческие идеи и просто отдыхайте душой! До встречи!

Стоимость каждого мероприятия отдельно: взрослые — 130 руб., пенсионеры — 60 руб., студенты — 70 руб., дети до 16 лет — бесплатно.

Выставочный зал Тулы работает с 1977 года. Сегодня это — арт-территория, где одновременно можно увидеть несколько художественных экспозиций, побывать на вернисаже, встретиться с известным живописцем и даже сделать что-то своими руками на мастер-классе.