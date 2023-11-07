13 ноября в Городском концертном зале пройдет Anime&Game Symphony. Первый масштабный проект в России по теме аниме и видеоигр.

Что такое Anime&Game Symphony? Это трёхчасовое погружение в мир аниме и японских видеоигр. Главные герои — это ваши любимые композиции в исполнении симфонического оркестра под управлением харизматичного дирижёра. За вокальную часть проекта, а также ведение мероприятия, отвечает трио Hell Jays.

Hell Jays — звёзды наших концертов. Профессиональные певицы, которые не только знают японский язык, но и сами являются ярыми любительницами аниме и видеоигр, что делает общение со зрителями ещё ближе и комфортнее. Hell Jays начали вести свою вокальную деятельность с каверов на известные треки из аниме и видеоигр. В 2019 году группа прошла международный отбор и выступила в качестве конкурсантов от России на шоу караоке для иностранцев Nodojiman The World (Токио, Япония). Также Hell Jays принимали участие на многих фестивалях, посвящённых японской тематике.

Благодаря своим навыкам и опыту, Мария Лагерфельд — одна из солисток трио — по приглашению японского дирижера выступала на одной из известнейших концертных площадок Токио — Suntory Hall.

Anime&Game Symphony — это проект, который посетило уже более 30 000 человек со всей страны, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом. С каждым годом количество городов и зрителей только растёт. В связи с развитием культуры симфонических концертов и выходом новинок, мы постоянно обновляем программу, добавляем любимые треки наших зрителей, работаем с лучшими аранжировщиками и оркестрами со всей страны.

В программу мероприятия, помимо невероятного исполнения треков, входит общение и интерактив со зрителями. Hell Jays активно ведут диалог и получают море обратной связи и эмоций!

Все наши концерты сопровождаются оригинальными видео-инсталляциями, которые делают шоу ещё более ярким, красочным и даже волшебным. Не упустите возможность провести время с нами, чтобы открыть для себя новый мир музыки и яркие впечатления от концерта Anime&Game Symphony.