Зимние посиделки в Выставочном зале
Проведите зимние выходные с пользой! В арт-пространстве Выставочного зала у вас будет возможность принять участие сразу в трёх занятиях, посвященных традиционному женскому рукоделию:
- 13 января участников занятия научат прядению на веретене,
- 20 января посетители смогут попробовать свои силы в ткачестве,
- 27 января состоится знакомство и традиционными бранными орнаментами и освоение вышивки шерстью.
Занятия ведет народный мастер РФ по ткачеству Екатерина Зернова.
Стоимость участия 150 руб.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
13 января 2018, суббота
11:00
20 января 2018, суббота
11:00
27 января 2018, суббота
11:00