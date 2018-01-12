Зимние посиделки в Выставочном зале

Проведите зимние выходные с пользой! В арт-пространстве Выставочного зала у вас будет возможность принять участие сразу в трёх занятиях, посвященных традиционному женскому рукоделию:

13 января участников занятия научат прядению на веретене,

20 января посетители смогут попробовать свои силы в ткачестве,

27 января состоится знакомство и традиционными бранными орнаментами и освоение вышивки шерстью.

Занятия ведет народный мастер РФ по ткачеству Екатерина Зернова.

Стоимость участия 150 руб.