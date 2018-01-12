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Зимние посиделки в Выставочном зале

Зимние посиделки в Выставочном зале

Проведите зимние выходные с пользой! В арт-пространстве Выставочного зала у вас будет возможность принять участие сразу в трёх занятиях, посвященных традиционному женскому рукоделию:

  • 13 января участников занятия научат прядению на веретене,
  • 20 января посетители смогут попробовать свои силы в ткачестве,
  • 27 января состоится знакомство и традиционными бранными орнаментами и освоение вышивки шерстью.

Занятия ведет народный мастер РФ по ткачеству Екатерина Зернова.

Стоимость участия 150 руб.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
13 января 2018, суббота
11:00
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20 января 2018, суббота
11:00
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27 января 2018, суббота
11:00
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