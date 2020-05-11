Вторая лекция онлайн-курса «Разделение властей: краткое введение для продвинутых граждан»

4 мая на «Октаве» запустился уникальный онлайн-курс «Разделение властей: краткое введение для продвинутых граждан». Этот курс предназначен не только на знатоков и любителей политики, но и на тех, кто хочет начать в ней разбираться. Цикл онлайн-лекций читает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Игорь Кузнецов. Он раскрывает тему максимально понятным языком, и ведет слушателей по истории становления политологии — с античных времен и заканчивая современностью. Первая лекция была посвящена становлению «классической» теории разделения властей. На второй встрече, которая пройдет 13 мая, профессор поговорит с онлайн-гостями кластера о современном понимании принципа разделения властей в политике, конституционном праве и в государственном строительстве.

Игорь расскажет про социально-политическое значение принципа разделения властей в современных государствах, расширение полномочий исполнительной власти, новые формы парламентского контроля и про обеспечение ответственности главы государства. Лектор не обойдет стороной и тему «дискреции» в конституционном праве и опыт ее применения в современных государствах, и объяснит суть дискреционных полномочий — онлайн гости узнают, как они используются в период кризисов в современных государствах.