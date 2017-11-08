Встреча с художником: Софья Караулова-Каре

Творческая встреча посвящена поэтессам Марине Цветаевой и Белле Ахмадулиной.

В рамках встречи состоятся авторская экскурсия по выставке «…Во всю горизонталь. Тульскими дорогами» к 125-летию Марины Цветаевой, а также видео-просмотры литературно-художественных сюжетов за чашкой душистого чая.

Вниманию зрителей будут предложены видеоролики: