Встреча с художником: Софья Караулова-Каре
Творческая встреча посвящена поэтессам Марине Цветаевой и Белле Ахмадулиной.
В рамках встречи состоятся авторская экскурсия по выставке «…Во всю горизонталь. Тульскими дорогами» к 125-летию Марины Цветаевой, а также видео-просмотры литературно-художественных сюжетов за чашкой душистого чая.
Вниманию зрителей будут предложены видеоролики:
- «Ветер судьбы…» Видеорепортаж с презентации книги О. Евсюковой (съемка, монтаж Вс. Караулова).
- «Цветений очередность» к 80-летию Б. Ахмадулиной. Видеоарт-проекции с авторскими комментариями.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
11 ноября 2017, суббота
17:00