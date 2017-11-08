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Встреча с художником: Софья Караулова-Каре

Встреча с художником: Софья Караулова-Каре

Творческая встреча посвящена поэтессам Марине Цветаевой и Белле Ахмадулиной.

В рамках встречи состоятся авторская экскурсия по выставке «…Во всю горизонталь. Тульскими дорогами» к 125-летию Марины Цветаевой, а также видео-просмотры литературно-художественных сюжетов за чашкой душистого чая.

Вниманию зрителей будут предложены видеоролики:

  • «Ветер судьбы…» Видеорепортаж с презентации книги О. Евсюковой (съемка, монтаж Вс. Караулова).
  • «Цветений очередность» к 80-летию Б. Ахмадулиной. Видеоарт-проекции с авторскими комментариями.
Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
11 ноября 2017, суббота
17:00
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